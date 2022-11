இந்தியாவின் இளவயது ஆளுநர்! எத்தனையோ பிரச்சினை வந்தது..ஆனால் சமாளித்தேன்! தமிழிசையின் சக்சஸ் சீக்ரெட்

News

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : இந்தியாவிலேயே இளம் வயது ஆளுநராக தெலுங்கானாவிற்கு பொறுப்பேற்ற பிறகு இதனை எப்படி சமாளிப்பார் என்று பலர் விமர்சனம் செய்தனர். ஆனால், அதனை எனது கல்வியறிவு மூலம் வெற்றி கொண்டேன் என தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம். கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 25வது பட்டமளிப்பு விழா எஸ்.ஆர்.எம் குழுமத்தின் நிறுவனர் பாரிவேந்தர் பச்சமுத்து தலைமையில் நடைபெற்றது

இதில், தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரான தமிழிசை சவுந்திரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார்.

English summary

As the youngest governor in India, many criticized how she would handle this after taking charge of Telangana. However, Telangana Governor Tamilisai Soundrarajan has said that I won it through my education.