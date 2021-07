கோடிகளில் வசூலித்து கொடுத்த ஆடி மொய் விருந்து... கொரோனா காலத்தில் நடத்த மாவட்ட ஆட்சியர் தடை

Thanjavur

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: கோடிகளில் வசூலித்து கொடுத்த மொய் விருந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகாலமாக நடத்த முடியாமல் பலரும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொய் விருந்து நடத்தக் கூடாது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். தடையை மீறி மொய் விருந்து நடத்துபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருமணம், வீடு கிரகப்பிரவேஷம், சடங்கு, வளைகாப்பு போன்ற வீட்டு விஷேசங்களுக்கு சென்றால் தகுதிக்கு ஏற்றார் போலவும் உறவுக்கு ஏற்றார் போலவும் மொய் செய்வது வழக்கம். ஆடி மாதத்தில் எந்த வித விஷேசமும் வீட்டில் வைக்க முடியாது. பல கோவில்களில் கிடா வெட்டு வைத்து மொய் வசூலிப்பார்கள்.

ஆடி அமாவாசை: சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை

ஆடி மாதம் வந்துவிட்டாலே போதும் தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மொய் விருந்துகள் தடபுடலாக நடைபெறுவது வழக்கம். ஆயிரக்கணக்கில் அழைப்பிதழ்கள் அளிக்கப்பட்டு, பிரம்மாண்ட பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டு அறுசுவை அசைவ விருந்துகள் அமர்களப்படும்.

