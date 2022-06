பாஜகவில் தேடப்படும் குற்றவாளிகள்.. அண்ணாமலை ஒரு அரைக்காடு.. கி.வீரமணி அட்வைஸ்..!

Thanjavur

oi-Yogeshwaran Moorthi

தஞ்சாவூர்: தமிழகத்தில் தேடப்படும் குற்றவாளிகள் அதிகம் உள்ளவர்களின் கட்சியாக பாஜக இருப்பதாக திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை கண்டித்து திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தலைமையில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு உடனடியாக அனுப்பிடக்கோரியும், சனாதனத்துக்கு ஆதரவாக அவர் தொடர்ந்து பேசி வரும் கருத்துகளை ஆளுநர் திரும்பப்பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து இன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் கும்பகோணம் மற்றும் பாபநாசம் பகுதிகளில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி கும்பகோணம் வந்தார்.

எதிர்கட்சினா சொந்த கால்ல நிக்கனும்! அவங்களா செல்லாது செல்லாது! மிஸ்டு கால் கட்சி..கீ வீரமணி கிண்டல்!

English summary

Dravidar Kazhagam leader K Veeramani has accused the BJP of being the party with the highest number of wanted criminals in Tamil Nadu.