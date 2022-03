ப்பா சூப்பர் வுமன்தான்.. 101 வயதில் தஞ்சையை கலக்கும் மூதாட்டி! இவரை விட வேற இன்ஸ்பிரேஷன் தேவையில்லை!

Thanjavur

oi-Shyamsundar I

தஞ்சாவூர்: தஞ்சையில் 101 வயதிலும் கடும் வெயிலை பொருட்படுத்தாது சாலையோரம் வியாபாரம் செய்யும் மூதாட்டி இணையம் முழுக்க கவனம் ஈர்த்து இருக்கிறார். பிறரின் உதவியை நாடாமல் சொந்தக்காலில் நின்று உழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்று வைராக்கியம் கொண்டார்.

வலுகட்டாயமாக விவசாயிகளிடம் நிலத்தை அரசு பறிக்காது! அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மிகத் திட்டவட்டம்!

தஞ்சை அருகே உள்ள பொட்டுவாசாவடியை சேர்ந்தவர் ஆரோக்கியசாமி. இவரது மனைவி குழந்தையம்மாள் (வயது 101). இவர்களுக்கு 2 மகன், 3 மகள் உள்ளனர். குழந்தை அம்மாளுக்கு 18 வயது இருக்கும்போது ஆரோக்கியசாமியுடன் திருமணம் நடைபெற்றது.

English summary

Inspiration Story: 101 Year Old woman in Thanjavur seels fruits for her living in roadside. The story of Kulanthaiyammal will blow your mind.