தஞ்சை திருவிழா கோர விபத்து! அரசியலாக்க சிலர் முயற்சி! அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை -முதல்வர் ஸ்டாலின்

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிமேடு பகுதியில் தேர் திருவிழாவில் மின்சாரம் தாக்கி விபத்துக்குள்ளானதில் 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை வைத்து சிலர் அரசியல் செய்ய நினைப்பதாகவும் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லவும் அரசியல் செய்யவும் விரும்பவில்லை என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் - பூதலூர் சாலையில் உள்ள களிமேடு கிராமத்தில் உள்ள அப்பர் மடத்தில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாத சதய நட்சத்திர நாளில் அப்பர் சதய விழா மிக விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

இதன்படி 94ஆம் ஆண்டாக மூன்று நாள் அப்பர் சதய விழா செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வந்த இத்திருவிழாவில் இரவில் மின் அலங்கார தேர் புறப்பாடு தொடங்கியது.

மதுரை..தஞ்சாவூர்..திருவிழாக்களில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த விபத்துகள்..உயிரிழப்புகள் - தெய்வ குற்றமா?

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that some people are available to do politics and do not want to answer to them and do politics with the incident in which 14 people were electrocuted during a chariot festival in the Kalimedu area of Thanjavur district.