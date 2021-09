கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் 7 வயது சிறுமி அடித்துக்கொலை.. கால்வாயில் வீசப்பட்ட உடல் மீட்பு!

Thanjavur

oi-Rayar A

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் அருகே கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் அடித்துக் கொன்று கால்வாயில் வீசப்பட்ட 7 வயது சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்டது. தஞ்சாவூர் கோரிகுளம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரங்கேஸ்வரன். இவரது விஜயலட்சுமி.

இவர்களுக்கு வித்யா(7), விக்னேஷ் (4) என்ற இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு ரங்கேஸ்வரன் இறந்துள்ளார்.

வெறும் 24 மணி நேரம்தான்.. சென்னையில் கடத்தப்பட்ட 3 வயது சிறுவன் நாக்பூரில் மீட்பு!

இதன்பிறகு விஜயலட்சுமி குடும்பம் நடத்த போதிய வருமானம் இன்றி தவித்துள்ளார். இதனை தொடர்ந்து விஜயலெட்சுமிக்கு, அண்ணன் முறைகொண்ட அவரது உறவினர் வெற்றிவேல் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The body of a 7-year-old girl who was beaten to death and dumped in a canal near Thanjavur has been recovered. Police arrested two people involved in the incident