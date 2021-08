பேராவூரணியில் பரிதாபம்...கிடா விருந்துக்கு வந்த இடத்தில் புது மணப்பெண் கொலை.. கணவன் தப்பி ஓட்டம்

Thanjavur

பேராவூரணி: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருச்சிற்றம்பலத்தை அடுத்த வாட்டாத்திக்கொல்லைக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன்- இவரது மனைவி காந்தி, பிரபாகரன் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு மூன்று மகள்கள் உள்ளனர் .

இதில் இரண்டாவது மகளான ஜோதி(19) என்பவரை பட்டுக்கோட்டை தங்கவேல் நகரைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்ற மணிகண்ட பிரபு(35) என்பவருக்கு கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளனர்.

The bride were murdered at the place where came to the party. The husband had fled. Is anyone else involved in this? Peravurani police are investigating from various angles