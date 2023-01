அடிமடியிலேயே வேட்டு.. ஓபிஎஸ் சொந்த ஊரிலேயே 'ஷாக்' கொடுத்த எடப்பாடி டீம்.. தீர்ப்புக்காக ‘அரோகரா’ !

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : அதிமுகவில் தனது தலைமைப் பதவியை தக்கவைப்பதற்காக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர் சட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில் அவரது சொந்த ஊரிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வர வேண்டி அதிமுக நிர்வாகிகள் வேண்டுதல், பாதயாத்திரை தீவிரமாக களமிறங்கி இருப்பது ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, ஓபிஎஸ் தரப்பில் தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணை, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஸ்வரி, ரிஷிகேஷ் ராய் அமர்வில் நடைபெற்றது.

இதில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு வழக்கறிஞர்களின் வாதங்களும் நிறைவுபெற்ற நிலையில், தீர்ப்பை நீதிபதிகள் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்துள்ளனர். வரும் 16-ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து தரப்பும் எழுத்துப்பூர்வ வாதங்களை தாக்கல் செய்யவும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்றும், அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக ஈபிஎஸ் வர வேண்டும் என்றும் பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகி சுரேஷ் பழனிக்கு பாதயாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

பூமராங்.. ஓபிஎஸ் வாதத்தையே அவருக்கு எதிராகத் திருப்பிய எடப்பாடி! “சுப்ரீம் பவர்”? அவரே சொல்லிட்டாரே!

English summary

While O. Panneerselvam is waging a series of legal battles to retain his leadership position in ADMK, the fact that AIADMK executives are actively working in support of Edappadi Palaniswami in OPS's hometown has caused shock among OPS supporters.