மனிதனுக்கு இதயம்போல் அதிமுகவுக்கு தொண்டர்கள் தான் முக்கியம்.. ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக தனயன் ஓபிஆர் குரல்

தேனி: ‛‛மனிதனுக்கு இதயம் போல் கட்சிக்கு தொண்டர்கள் தான் முக்கியம்'' என எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் தந்தை ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவாக தனயன் ஓ ரவீந்திரநாத் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக இரட்டை தலைமையில் பயணித்த கட்சிக்குள் பூதாகரமாக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைத்தூக்கியது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் செவிசாய்க்காத நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு உறுதியாக இருந்தது.

மேலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக நியமிக்க அவரது ஆதரவாளர்கள் முடிவு செய்தனர். இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

English summary

O Ravindranath has spoken in support of father O Panneer Selvam in response to Edappadi Palanichamy saying, Volunteers are as important to the party as a person's heart''.