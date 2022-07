விலைவாசி உயர்வு-வேலையிழப்பு.. இலங்கையைபோல் இந்தியாவிலும் போராட்டம் வெடிக்கும். முத்தரசன் கணிப்பு

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: இந்தியாவில் தாங்கி கொள்ள முடியாத விலைவாசி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை சகித்து கொண்டு மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். தங்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்த நல்ல நாளை எதிர்பார்த்து பொதுமக்கள் காத்திருப்பதால் இலங்கையை போல் இந்தியாவிலும் போராட்டம் நடக்கலாம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கூறினார்.

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாடு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மாநில செயலாளர் முத்தரசன் பங்கேற்றார்.

இந்த கூட்டத்தில் முத்தரசன் பேசினார். அப்போது அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய பாஜக அரசை கடுமயைாக வ விமர்சனம் செய்தார். இதுபற்றி முத்தரசன் கூறியதாவது:

'அச்சே தின்' எங்க வருது.. தினமும் மக்களை பலிதான் கொடுக்குறீங்க- பாஜக அரசை வெளுத்துவாங்கிய முத்தரசன்!

English summary

People in India are living with unsustainable inflation and unemployment.CPI State Secretary Mutharasan said that as the people are waiting for a good day to express their anger, there may be a protest in India like in Sri Lanka.