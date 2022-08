ஆட்டம் ஆரம்பம்.. ‘வேலையை காட்டும் தீர்ப்பு’ வீட்டுக்கு போனதுமே ஓபிஎஸ்-க்கு செம நியூஸ்.. ஈபிஎஸ் ஷாக்!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் தீர்ப்பு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை உற்சாகம் கொள்ளச் செய்துள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கமிருந்து சிலர் ஓபிஎஸ் பக்கம் தாவியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைத்த நிலையில், ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சொந்த ஊரான பெரியகுளத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.

அங்கு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள், அவருக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பை அளித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் ஓபிஎஸ்.

தொடர்ந்து, பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகளும் ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்துள்ளனர். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ்ஸை அவரது வீட்டில் சந்தித்துள்ளனர்.

While the verdict in AIADMK general committee case has come in favor of O.Panneerselvam's side, supporters of Edappadi Palaniswami from Dindigul district have met OPS at his house.