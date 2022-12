முழு கொள்ளவை நெருங்கும் வைகை அணை.. 5 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாயம்! தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் நீர்வரத்து

Theni

oi-Halley Karthik

தேனி: வைகை அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக அணையின் நீர் வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் வைகை ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனையடுத்து புயல் மாமல்லபுரத்தில் கரையை கடந்து கேரளா வழியாக பயணித்து அரபி கடலில் கலந்தது.

இந்த புயல் கடந்து சென்ற பாதையில் விட்டு சென்ற மழை மேகங்கள் தமிழ்நாட்டின் உள் மாவட்டங்களில் மழையை உருவாக்கியது. இந்நிலையில் தேனியில் பெய்த கனமழை காரணமாக வைகை அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

நிரம்பிய வைகை அணை.. உபரிநீரால் கரைபுரளும் வெள்ளம்.. 5 மாவட்ட மக்களுக்கு பறந்த வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

English summary

Due to heavy rains in the catchment areas of Waikai Dam, the water inflow of the dam is increasing. As a result, a flood warning has been issued for Theni, Madurai, Dindigul, Sivagangai and Ramanathapuram districts along the banks of the Vaigai River.