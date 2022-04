கருணாநிதி எம்ஜிஆரின் நட்பு... அரசியல் நாகரீகம் பற்றி தேனியில் நினைவு கூர்ந்த ஸ்டாலின்

Theni

oi-Jeyalakshmi C

தேனி: மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கும் தனது தந்தை கருணாநிதிக்கும் இடையில் இருந்த அரசியல் கடந்த நட்பைப் பற்றி இன்று தேனியில் நினைவுகூர்ந்தார் மு.க ஸ்டாலின்.

தேனியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் | Oneindia Tamil

கருணாநிதி என்று பெயரை சொன்னதால் அவரோடு காரில் வந்தவரை இறக்கி விட்டவர் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர். எனக்கே தலைவர் கலைஞர்தான் அவர் பெயரை சொல்லலாமா என்று இறக்கி விட்டவர் எம்ஜிஆர் என்று தேனியில் இன்று பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

அத்தகைய அரசியல் நாகரீகத்தை இப்போது உள்ளவர்களிடம் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது எதிர்பார்க்கவும் கூடாது என்றும் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். கருணாநிதி எம்ஜிஆர் இடையே ஏற்பட்ட அறிமுகம் நட்பு பற்றி நாம் பார்த்து விட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏன் இன்றைய தினம் அதை கூறினார் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

MGR and Karunanidhi Friendship:( எம்ஜிஆர் கருணாநிதி இடையேயான நட்பு)Speaking in Theni today, Chief Minister Stalin said that MGR was the leader of the people who dropped Karunanidhi until he came in the car with him because he said his name.