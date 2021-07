'ஒன்றிய அரசு'.. 'ஜெய்ஹிந்த் நீக்கம்'.. தமிழ்நாடு திசைமாறிச் செல்கிறது.. கொதிக்கும் ஓபிஎஸ்

Theni

oi-Velmurugan P

தேனி: ஆளுநர் உரையிலிருந்து 'ஜெய்ஹிந்த்' என்ற வார்த்தையை நீக்கியதால் தமிழகம் தலை நிமிர்ந்தது என கூறுவது நியாயமா? என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். மத்திய அரசை 'ஒன்றிய அரசு' என கூறி சிறுமைப்படுத்துவது மக்கள் நலன் பயக்கும் செயல் அல்ல என்றும் கூறியுள்ளார்.

இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக கொங்கு நாடு தேசிய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஈஸ்வரன் பேசிய வார்த்தைகளை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தினார்.

மத்திய அரசை 'ஒன்றிய அரசு' என கூறி சிறுமைப்படுத்துவது மக்கள் நலன் பயக்கும் செயல் அல்ல; இந்திய நாடு பிரிக்க முடியாத ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ஒரு தேசம்" என்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார். இது தொடர்பாக ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

English summary

o paneerselvam opposes word of 'Ondriya arasu', he said Minimizing the central government as a 'union government' is not in the public interest. Tamil Nadu is going in the opposite direction