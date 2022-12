வேணாம் ராங்கு..இது வேற மாதிரி கேங்கு! போலீஸை தாக்கினால் துப்பாக்கியால் சுடுங்க! டிஜிபி போட்ட ஆர்டர்!

Thirunelveli

திருநெல்வேலி : குற்றவாளிகளை பிடிக்கச் செல்லும்போது போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் துப்பாக்கியை உபயோகப்படுத்தவும் தயங்க கூடாது எனவும், தமிழகத்தில் கூலிப்படை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது என நெல்லையில் காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சைலேந்திர பாபு பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அவர் தலைமையிலான போலீசார் தமிழகம் முழுவதும் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரவுடிகளை பிடிக்கவும் கஞ்சா விற்பனை செய்போரை கைது செய்யவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

ரவுடிகளை பிடிக்கும் முயற்சியாக அக்டோபர் மாதத்தில் ஆபரேஷன் மின்னல் ரவுடி வேட்டை, கஞ்சா விற்பனையை ஒழிக்கும் பொருட்டு ஆபரேஷன் கஞ்சா 2.0 உள்ளிட்ட ஆபரேஷன்கள் நடத்தப்பட்டன. இதனால் தமிழகத்தில் ரவுடிகள் நடமாட்டம் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது.

