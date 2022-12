Thirunelveli

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருநெல்வேலி: ஜாதிய ரீதியிலான மோதல்கள் மற்றும் கொலைகளை தடுக்க மூன்று அடுக்கு கண்காணிப்பு திட்டத்தை தொடங்கி இருப்பதாகவும், தமிழ்நாட்டில் கூலிப்படை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு உள்ளது எனவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு தெரிவித்து உள்ளார். தமிழ்நாடு முழுவதும் 3,967 ரவுடிகள் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்த அவர், தமிழ்நாடு எங்கும் கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக 9,207 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 12,635 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர் என்றார்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆயுத காவல் படையில் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கான புதிய ரோந்து வாகன திட்டத்தையும் ஆயுதப்படை வளாகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அறையையும் தமிழ்நாடு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு திறந்து வைத்தார்.

இதனை தொடர்ந்து மாநகர மற்றும் மாவட்ட ஆயுதப்படை வளாகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் அலுவலகங்களை அவர் பார்வையிட்ட அவர், அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

Tamil Nadu Police DGP Sylendra babu has said that when the police go to arrest the criminals, they should not hesitate to use guns if they attack, and mercenary forces have been completely abolished in Tamil Nadu.