பெண் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கழுத்திலேயே கத்தியை இறக்கிய இளைஞர்.. நடுங்கிப்போன நெல்லை

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: நெல்லை அருகே கோயில் திருவிழாவில் பேனர்களை அகற்றுவது தொடர்பான தகராறில் பெண் காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு கத்திக்குத்து விழுந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கத்திக்குத்துக்கு ஆளான சப் இன்ஸ்பெக்டரின் பெயர் மார்கரெட் தெரசா என்பதாகும். நெல்லை மாவட்டம் சுத்தமல்லியை அடுத்த பழவூர் கிராமத்தில் கோயில் கொடை விழா நடைபெற்றது.

இந்த கோயில் திருவிழாவில் பாதுகாப்பு பணியில் உதவி காவல் ஆய்வாளர் மார்கரெட் தெரசா உள்ளிட்ட காவலர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

English summary

The incident in which a female police sub inspector was stabbed during a dispute over the removal of banners at a temple festival near Tirunelvely has caused a great stir.