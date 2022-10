திருவள்ளூர், காஞ்சி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மிக கனமழை..உங்க ஊரில் எப்படி?

Thiruvallur

சென்னை: வடகிழக்கு பருவ மழை உள்தமிழகம், கேரளா, தென் உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா பகுதிகளும் பரவியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இன்று 20 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் நாளை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை சனிக்கிழமை தொடங்கியதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் பகுதியில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுகுன்றம், காரைக்கால், செய்யூர், முகையூர் பகுதிகளில் தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செங்கல்பட்டு, கடலாடி , மதுராந்தகம், தரங்கம்பாடி, காஞ்சிபுரம், பாம்பன் , மகாபலிபுரம் , ஆரணி, ராமேஸ்வரம்,சூரங்குடி பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக

இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

“ஆரஞ்சு அலர்ட்”.. நெல்லூர் டூ கடலூர்! நாள் குறித்த வானிலை மையம்! தமிழ்நாட்டில் கொட்டப்போகும் கனமழை

