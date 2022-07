கீழச்சேரி மாணவி மரணத்திற்கு காரணம்..சிபிசிஐடி விசாரணைக்குப் பின் தெரியும்.. மாவட்ட ஆட்சியர்

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: கிழச்சேரி பள்ளி மாணவி மரணத்திற்கான காரணம் சிபிசிஐடி விசாரணைக்குப் பிறகே தெரியவரும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் கூறியுள்ளார். முதல் தகவல் அறிக்கையில் மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், மப்பேடு அருகிலுள்ள கீழ்சேரிப் பகுதியில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் திருத்தணி அருகே உள்ள தெக்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பள்ளி விடுதியில் தங்கி 12ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

வழக்கம்போல இன்று காலை அவர், பள்ளிக்குச் செல்ல தயாரானார். ஆனால் அவர் பள்ளிக்கு வரவில்லை. அதனால் சந்தேகமடைந்த சக மாணவிகள் விடுதி அறைக்குச் சென்று பார்த்தனர். அங்கு அவர் தூக்கில் தொங்கிக்கொண்டிருந்தார். அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சக மாணவிகள் சத்தம் போட்டு அனைவரையும் அழைத்தனர். பின்னர் அந்த மாணவி தூக்கில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் தகவலை விடுதிப் பொறுப்பாளர், பள்ளி நிர்வாகத்துக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.

திருவள்ளூர் பள்ளி மாணவி சந்தேக மரணம்: சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம் - முழு விவரம்

English summary

Thiruvallur District Collector Dr. Alby John Varghese I.A.S said that the reason for the death of the Keelasherry schoolgirl would be known only after the CBCID investigation. Dr. Alby John Varghese I.A.S also said that the first information report stated that the student committed suicide by hanging.