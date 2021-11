விஷ பூச்சிகள் தொல்லை...வெள்ளநீர் எப்போது வடியும்- வீடுகளுக்குள் கவலையுடன் காத்திருக்கும் மக்கள்

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: ஆறுநாட்கள் கொட்டித்தீர்த்த அடைமழையால் சென்னை, திருவள்ளூரில் பல பகுதிகள் வெள்ளநீரில் மூழ்கியுள்ளன. மழை வெள்ளத்தால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. வெள்ளம் எப்போது வடியும் என்று வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். வெள்ளநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கோரிக்கையாகும்.

சென்னையில் கடந்த 6 நாட்களாக கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் மாநகரம் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்து காணப்படுவதால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். வட சென்னை, தென் சென்னை, மத்திய சென்னை என அனைத்து பகுதிகளிலுமே வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பெருவெள்ளத்தில் தப்பிய பகுதிகளிலும் இந்த ஆண்டு வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளதால் தமிழக தலைநகரமே தத்தளிக்கிறது. பல லட்சக்கணக்கான மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முற்றிலும் முடக்கிப்போட்டுள்ளது சென்னை பெருவெள்ளம்.

English summary

Many parts of Chennai and Tiruvallur have been inundated due to six days of torrential rains. The normal life of the people has been paralyzed by the floods. Tens of thousands of people stranded inside their homes are waiting for the floodwaters to recede. It is the demand of the affected people that action be taken to remove the floodwaters.