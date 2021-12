ஆவடியில் அட்ராசிட்டி செய்த "பெண் புள்ளிங்கோ.." விழுந்து புரண்டு.. என்னா அடி..!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் பள்ளி மாணவிகள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து ஒருவரையொருவர் கடுமையாக தாக்கிக்கொள்ளும் காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாணவர்கள் தங்களுக்குள் அடிக்கடி கோஷ்டிகளாக பிரிந்து மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் சென்னையில் தான் மாணவர்கள் மோதல் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது போல காட்டப்பட்டாலும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மாணவர்கள் மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகிறது.

நேற்று முன்தினம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே பேருந்தில் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக்கொண்டு சாலையில் கால்களை தேய்த்துகொண்டே மாணவர் ஒருவர் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அந்த மாணவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதேபோல் திருவள்ளூரில் பட்டா கத்திகளுடன் சென்ற 8 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

The scene of school students in Avadi splitting into two groups and attacking each other is being shared fast on social media.