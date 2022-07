கீழச்சேரி பள்ளி மாணவி தற்கொலை.. சந்தேக மரணமாக வழக்குப் பதிவு.. டிஐஜி சத்யபிரியா

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: கீழச்சேரி பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கு சந்தேக மரண வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று காஞ்சிபுரம் சரக டிஐஜி டிஐஜி சத்யபிரியா தகவல் தெரிவித்துள்ளார். பிளஸ் 2 மாணவியின் உடல் தூக்கிட்ட நிலையில் தான் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மாணவி தற்கொலை வழக்கை சிபிசிஐடி சிறிது நேரத்தில் விசாரிக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

திருவள்ளூரில் மப்பேடு அருகே கீழச்சேரியில் அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தெக்களூரை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி தங்கி பிளஸ் 2 படித்து வந்தார். இன்று காலை அந்த மாணவி விடுதியிலிருந்து பள்ளிக்கு செல்ல சீருடை அணிந்து கொண்டு தயாரானதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து தோழிகளுடன் சென்று உணவு அருந்திவிட்டு சென்ற அந்த மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியானது.

விடுதி அறையில் தூக்கிட்ட நிலையில் இருந்த மாணவியின் சடலத்தைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த சக மாணவிகள் ஹாஸ்டல் வார்டனிடம் தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து தகவலறிந்த பெற்றோர் பள்ளி நிர்வாகத்தை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

திருவள்ளூர் பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கு.. சிபிசிஐடி விசாரிக்கும்.. போலீஸ் எஸ்.பி. தகவல்

Plus 2 girl student suicide case registered as suspicious death says DIG Sathyapriya: (திருவள்ளூர் பள்ளி மாணவி தற்கொலை சந்தேக மரணமாக வழக்குப் பதிவு என டிஐஜி சத்யபிரியா பேட்டி) Kanchipuram District DIG Sathyapriya has informed that the case of suicide of schoolgirl has been registered as a suspicious death case. The body of the Plus 2 student was found hanging. He also said that the CBCID will investigate the student suicide case shortly.