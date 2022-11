உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு.. தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் வாடிக்கை இதுதான்.. சொல்கிறார் தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு தங்களுக்கு எதிராக வந்தால் விமர்சிப்பது தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் வாடிக்கை என்று தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி அடுத்த பஞ்செட்டியில் உள்ள வேலம்மாள் தொழில் நுட்பக் கல்லூரியின் 9வது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தெலங்கானா ஆளுநா் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கலந்துகொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் 432 பேருக்கு பட்டங்களையும் அண்ணா பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் முதல் இடம் பெற்றவா்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளையும், தங்க நாணயங்களையும் தமிழிசை செளந்தரராஜன் வழங்கினாா்.

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் நளினி உள்ளிட்ட 6 பேரையும் விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan has criticized that it is the habit of Tamil Nadu political parties to criticize if the Supreme Court verdict goes against them.