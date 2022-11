பிரதமர் மோடி வாயிலிருந்து உண்மைகள் வருவது "மிகக் குறைவு".. சாடும் முத்தரசன்!

Thiruvallur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவள்ளூர்: பிரதமர் மோடி வாயிலிருந்து உண்மைகள் வெளியே வருவது மிக குறைவு என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மைக் காலமாக திமுக - ஆளுநர் இடையிலான மோதல் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு சென்றுள்ளது. திமுக தரப்பில் ஆளுநரை திரும்பப் பெறக்கோரி குடியரசுத் தலைவரிடம் கடிதம் அளிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் அடுத்த அதிகத்தூரில் அமைந்துள்ள பன்னாட்டு கார் உதிரிபாகம் தொழிற்சாலையில் இருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிலம் கொடுத்த நபர்களுக்கு வேலை வழங்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

எடப்பாடி முன்னாடி இந்த வார்த்தையை ஒரு முறை சொல்ல முடியுமா?ஆர்பி உதயகுமாருக்கு மருது அழகுராஜ் சவால்!

English summary

State Secretary of the Communist Party of India Mutharasan has said that the truths coming out of Prime Minister Modi's mouth are very rare.