எனக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்க காரணமே ஆவடி நாசர் தான்- அமைச்சரான பின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் உதயநிதி!

Thiruvallur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவள்ளூர் : எனக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்க காரணம் அமைச்சர் ஆவடி நாசர் தான் என ஆவடியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பிறகு, முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் நேற்று பங்கேற்றார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

ஆவடியில் நடந்த பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின், விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா! டிச.15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் 100 திமுக பொதுக்கூட்டங்கள்!

English summary

Udhayanidhi Stalin participated in the first public meeting after became Minister. Speaking at the DMK meeting held in Avadi, Minister Udayanidhi Stalin said that the reason why I got the ministerial post was because of Minister Avadi Nasser.