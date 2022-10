நீங்க உத்தரவு போட கூடாது.. அருந்ததி சமூக பெண் ஊராட்சி தலைவர் விரட்டியடிப்பு! திருவண்ணாமலையில் கொடுமை

Thiruvannamalai

oi-Halley Karthik

திருவண்ணாமலை: ஆரணி அருகே நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் தன்னை பேச விடாமல் விரட்டியடித்ததாக அருந்ததி சமூகத்தை சேர்ந்த ஊராட்சி மன்ற பெண் தலைவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

தொடர் சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறையினர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பேச்சு வார்த்தை நடத்தி அதன் மூலம் சமரசம் காண முயற்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

A panchayat council woman from Arundhati community has alleged that she was chased away from speaking at the village council meeting held near Arani. The incident has created an uproar in the area. It is also said that such events continue to take place in these areas.