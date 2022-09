திருமணம் முடிஞ்சி 6 நாள்தான் ஆச்சு.. மனைவி மரணம், கணவன் தற்கொலை! அதிர்ந்துபோன உறவினர்கள்! என்னாச்சு?

Thiruvannamalai

oi-Mohan S

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருகே, விருந்துக்காக தாய் வீட்டுக்கு வந்த புதுப்பெண் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்ததால், துக்கம் தாங்க முடியாமல் புதுமாப்பிள்ளையும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம், பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்பென்னாத்தூர் அடுத்த செவரப்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சின்னத்துரை - மஞ்சுளா தம்பதியின் மகள் சந்தியா. இவருக்கும், விழுப்புரம் மாவட்டம், அவலூர்பேட்டையை அடுத்த குந்தலம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சின்னசாமி - கன்னியம்மாள் மகன் முருகன் என்பவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு, கடந்த 9-ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது.

பாலியல் சீண்டல்.. விடாத வேதனை.. திருச்சி ஆசிரியை திடீர் தற்கொலை.. பரபர பின்னணி!

English summary

Near Tiruvannamalai, when his wife died on the 6th day of marriage, the husband committed suicide because he could not bear the grief.