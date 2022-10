சூரிய கிரகணம்..தமிழ்நாட்டில் மூடப்படாத திருவண்ணாமலை கோவில்.. நடை திறந்திருக்க காரணம் இதுதானாம்!

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள பெரும்பாலான இந்து கோவில்களில் நடை அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் நடை திறந்திருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிரகணங்கள் என்பவை அதிசய நிகழ்வு. சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் பற்றி பல புராண கதைகள் இருந்தாலும் அறிவியல் பூர்வமாக சில உண்மைகளும் உள்ளன. சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலா வரும் போது சூரியனை நிலவு மறைப்பதே கிரகணம் ஆகும்.

அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை மாலை 04.29 மணி முதல் 5.42 வரை சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது.

இந்த சூரிய கிரகணத்தை இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பார்க்க முடியும். கிரகணத்தின் போது வெளிப்படும் எதிர்மறை ஆற்றல், கோவிலுக்குள் இருக்கும் நேர்மறை ஆற்றலைத் தூண்டும். வடிவமைப்பில் உள்ள சிறப்பு ஆற்றலின் ஒளியின் மீது சிறிது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால், கிரகணத்தின் போது அனைத்து கோவில்களின் கதவுகளும் மூடப்படுகிறது.

மத்திய அரசின் அடுத்த ‛செக்’.. மாநில அரசுகள் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்ப அதிரடி தடை.. வெளியான முழுவிபரம்

English summary

It has been announced that Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple will be open on October 25th 2022 while most of the Hindu temples across the country are closed due to the solar eclipse.