அமமுக உடன் கூட்டணியா? அடுத்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் யார்? - ‘பரபர’ பதில் சொன்ன கே.எஸ்.அழகிரி!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர் : திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி, அமமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கப்போகிறதா எனும் கேள்விக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பதில் அளித்துள்ளார்.

சமீபத்தில், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாஜக, காங்கிரஸ் ஆகிய இரு தேசியக்கட்சிகளில் ஒன்றுடன் கூட்டணி அமைத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவோம் எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதன் மூலம், அமமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

மேலும், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக கார்த்தி சிதம்பரம் வரப்போகிறார் என தகவல்கள் உலவி வருவது குறித்தும் பேசியுள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri has said that he would welcome Karti Chidambaram as the President of TNCC : தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக கார்த்தி சிதம்பரம் வந்தால் அதை வரவேற்போம் என கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.