ஆவணி பவுர்ணமி.. ஏழுமலையான் கோவில் கருட வாகன சேவை.. தரிசித்தால் என்னென்ன நன்மைகள்

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருமலை: ஆவணி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு ஏழுமலையான் கோவிலில் நாளை இரவு தங்க கருடசேவை நடைபெற உள்ளது. கருட சேவையை தரிசிக்க சென்றால் பெருமாள் ஆசியுடன், நம் முன்னோர்களின் ஆசியும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கையாகும்.

மகாவிஷ்ணுவின் வாகனம் கருடன். இந்த கருடவாகனத்தில் மலையப்ப சுவாமி எழுந்தருளுவது சிறப்பம்சம். கருட வாகனத்தில் சுவாமி எழுந்தருளும் இந்நாளில் மட்டும் சுமார் 5 லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள். இதையொட்டித் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விரிவான பல ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. பெருமாளே வரமாகக் கேட்டுப் பெற்ற சிறப்பினுக்கு உரியது கருட வாகனம்.

கருட சேவையில் எழுந்தருளும் பகவானை தரிசித்தால் சகல பயங்களும் நீங்கும் என்பது ஐதிகம். பெருமாளை கருட வாகனத்தில் தரிசித்தவர்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது என்பது நம்பிக்கை. எனவேதான் பெருமாள் கோவில்களில் பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக கருட சேவை நடைபெறுகிறது.

English summary

Gold garudaseva will be held tomorrow night at Etummalaiyan temple on the occasion of the full moon of Avani month. It is believed that if we visit the Garuda service, we will get the blessings of Perumal and also the blessings of our forefathers.