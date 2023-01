திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு மேலே பறந்த ஆளில்லா விமானம்? தீவிர விசாரணையில் போலீசார்!பரபர பின்னணி

Tirupati

oi-Jackson Singh

அமராவதி: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் மீது ஆளில்லா விமானம் பறந்த காட்சி ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. தீவிரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் உள்ள கோயில் என்பதால் இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து போலீசாரும், பாதுகாப்புப் படையினரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, ஆக்டோபஸ் படையினரின் கண்காணிப்பை மீறி கோயிலுக்கு மேலே ஆளில்லா விமானம் பறந்து செல்ல வாய்ப்பே இல்லை என தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், சம்பந்தப்பட்ட வீடியோவின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறியும் பணி நடைபெற்று வருவதாகக் கூறியுள்ளனர்.

A video of a drone flying over the Tirupati Elumalayan Temple is going viral on social media. As the temple is under the threat of terrorists, this issue has created a lot of shocks across the country, and the police and security forces are actively investigating the matter.