புரட்டாசி சனி..விஐபி தரிசனம்..எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் ஏழுமலையானே..ஓபிஎஸ் வேண்டுதல்

திருப்பதி: அதிமுகவில் அதிகார பதவி பிரச்சினைகளுக்கு இடையே திருப்பதி சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்திருக்கிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். எல்லாம் நல்லபடியாக முடிய வேண்டும் என்று விஐபி பிரேக் தரிசனத்தில் ஏழுமலையானிடம் வேண்டுதல் வைத்திருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் வரும் என்பது நம்பிக்கை. அதன் அடிப்படையில்தான் சாமானிய மக்கள் முதல் மிகப்பெரிய விஐபிக்கள் வரை ஆண்டுதோறும் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய திருமலைக்கு வருகின்றனர்.

ஏழை மக்கள் மணி கணக்கில் ஏன் நாள் கணக்கில் கூட காத்திருந்து சில நிமிடங்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தால் அவரது அருள் பரிபூரணமாக கிடைத்து விடுகிறது. அம்பானி முதல் அரசியல்வாதிகள் வரை பலரும் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்தி விஐபி பிரேக் தரிசனத்தில் சில நிமிடங்களில் தரிசனம் செய்து விடுகின்றனர்.

