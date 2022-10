6 வயது மூத்த பெண்ணுடன் காதல்.. கல்யாணத்திற்கு குறுக்கே நின்ற பெற்றோரை பீர் பாட்டிலால் தாக்கிய இளைஞன்

Tiruppur

oi-Halley Karthik

திருப்பூர்: வயதில் மூத்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக இளைஞர் ஒருவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த இளைஞரை அவரது குடும்பத்தினர் மீண்டும் தங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்த நிலையில், அவர் குடி போதையில் தனது பெற்றோரை தாக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆண் - பெண் உறவு குறித்த சரியான புரிதல்கள் குடும்பங்களிலும், சமூகத்திலும் இல்லாததன் காரணமாகவே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக உளவியல் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கணவரை பிரிந்த பெண்! வெறும் 30 நாளில் திருமண ஆசைக்காட்டி 3 பொண்டாட்டிக்காரர் செய்த லீலை! என்னாச்சு

English summary

The incident of a young man leaving home to marry an older woman has created a stir near Tirupur. When the youth was rescued by the family, the youth attacked his parents in a drunken state.