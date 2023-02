'வடிவேலு காமெடி பாணியில்' ஓட்டி பார்ப்பதாக கூறி.. திருப்பூரில் பைக்-ஐ ஆட்டைய போட்ட இளைஞர்

திருப்பூரில் ஓட்டி பார்ப்பதாக கூறி மோட்டார் சைக்கிளை இளைஞர் ஒருவர் திருடிச்சென்றுள்ளார்.

Tiruppur

திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே பல்லடத்தில் மோட்டார் சைக்கிளை வாங்குவது போல் வந்த இளைஞர் ஒருவர், அந்த மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டி பார்ப்பதாக கூறி அபேஸ் செய்து சென்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுவின் திரைப்பட காமெடி போல நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பைக்கை ஓட்டி பார்த்து தருவதாக கூறி நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு ஒரு காமெடியில் பைக்கை அப்படியே திருடிச்செல்வார். இந்த காமெடி காட்சியை போன்றே திருப்பூரிலும் ஒரு திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

பிரபல ஆன்லைன் விற்பனை தளத்தில் வெளியிட்ட விளம்பரத்தை பார்த்து வந்த மோசடி நபர், பைக்கின் உரிமையாளரிடம் ஓட்டிப் பார்த்து சொல்வதாக கூறி பைக்கோடு எஸ்கேப் ஆகியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரங்களை கீழ் காணலாம்.

English summary

An incident took place near Tirupur where a young man came to Palladam to buy a motorcycle and drove away saying that he wanted to drive the motorcycle. The police are investigating the incident, which happened like a comedy by comedian Vadivelu.