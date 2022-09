26 வயதில் கருணாநிதியை எதிர்கொண்டவன்.. இபிஎஸ்-லாம் எம்மாத்திரம்.. திருப்பூரில் சீறிய டிடிவி தினகரன்!

Tiruppur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருப்பூர்: தனது 26 வயதிலேயே முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை எதிர்கொண்டவன் என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமியெல்லாம் எம்மாத்திரம் எனவும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தால் இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இடையில் மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அமமுகவின் அரசியல் செயல்பாடுகள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் அமமுக சார்பாக ஒருங்கிணைந்த மேற்கு மண்டலம் சார்பில் அண்ணாவின் 114வது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் திருப்பூரில் நடைபெற்றது. இதி அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உட்பட முக்கிய நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், திமுகவை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியே முடித்துவிடுவார். மீண்டும் திமுக ஆட்சி கவிழ்வதற்கு மின் கட்டண உயர்வு போதும்.

கருணாநிதியை விடவும் ஸ்டாலின் ஒரு படி மேலே.. அடங்க மாட்டோம்.. சி.வி.சண்முகம் அட்டாக்

English summary

Ex Chief Minister Anna Birthday Meeting happened in Tirupur. I have faced Ex Chief Minister Karunanithi at the age of 26. So Edapadi Palanisamy is not at all a Matter to me says AMMK General Secretary TTV Dhinakaran in Tirupur.