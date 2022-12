சாதாரண புயல் என்பதால் தான் சேதமில்லை.. நாங்கள் சந்தித்தது எல்லாம் பேரிடர்கள்.. எடப்பாடி பேச்சு!

Tiruppur

திருப்பூர் : மாண்டஸ் புயல் சாதாரண புயல் தான், அதனால் சேதம் இல்லை. அதிமுக ஆட்சியில் கஜா புயல், கொரோனா போன்ற பேரிடர்களை கையாண்டு சாதனை படைத்தோம் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.

பேரிடர் காலத்தை சரியான முறையில் கையாண்டு சாதித்தது அதிமுக அரசு. இந்த முறை புயலுக்கு திமுக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? புயல் கரைக்கு வர வர அதுவாகவே நீர்த்துப் போய்விட்டது என ஈபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே உள்ள குண்டடத்தில் அதிமுக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில், மாற்றுக் கட்சியினர் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.

பின்னர் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

உழைச்சவங்களுக்கு பதவி இல்ல.. நம்மகிட்ட இருந்து போனாதான் மரியாதை.. திமுக சீனியர்களை சீண்டிய எடப்பாடி!

English summary

Mandous cyclone was diluted, so there was no major damage, AIADMK government has made a record by dealing with calamities like Gaja cyclone and Corona : Edappadi Palaniswami criticizes dmk government.