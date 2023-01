திருப்பூரில் தமிழர்களை தாக்கிய வடமாநிலத்தினர்? தீயாய் பரவும் வீடியா! உண்மை இதுதான்! போலீஸ் விளக்கம்

திருப்பூரில் தமிழர்களை விரட்டி வடமாநிலத்தவர்கள் தாக்கியதாக இணையதளங்களில் வீடியோ வெளியாகி வருகிறது.

Tiruppur

oi-Nantha Kumar R

திருப்பூர்: திருப்பூரில் தமிழ் தொழிலாளர்களை வடமாநில தொழிலாளர்கள் விரட்டி தாக்குவதாக இணையதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இந்த வீடியோ கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள், சமூக அமைப்பினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் தான் உண்மையில் நடந்தது என்ன? என்பது பற்றி திருப்பூர் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் விளக்கம் அளித்துள்ளதோடு, வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டி சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை வடமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். கட்டட பணி, கோழிப்பண்ணை, ஆயத்த ஆடை உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏராளமான வடமாநிலத்தினர் உள்ளனர். பின்னலாடை தொழிற்சாலைகள் அதிகம் உள்ளதால் அங்கு பணியாற்றும் வடமாநிலத்தவர்களின் எண்ணிக்கை என்பது பிற மாவட்டங்களை விட சற்று அதிகமாக உள்ளது.

தமிழக இளைஞர்களை வடமாநிலத்தவர் விரட்டியதாக பரவும் வீடியோ! திருப்பூரில் உண்மையில் நடந்தது என்ன

A video has surfaced on the internet where Tamil workers are chased away and assaulted by Northern workers in Tiruppur. This video has caused a stir. What actually happened when various party leaders and social organizations are strongly condemning it? The Tiruppur Police Commissioner's Office has given an explanation and advised not to spread rumours.