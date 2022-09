மின் கட்டண உயர்வு. .திருப்பூரில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம்

Tiruppur

oi-Halley Karthik

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மின்கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய கோரி விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் இன்று முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணத்தை உயர்ந்த தமிழ்நாடு மின் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் சமீபத்தில் அனுமதி வங்கியிருந்தது. இதன்படி கடந்த 10ம் தேதி மின் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.

திமுக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அக்கட்சியின் கூட்டணி கட்சியான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தியது. இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் இன்று போராட்டதை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Power loom owners have started an indefinite strike from today demanding cancellation of electricity tariff hike in Tirupur district. The Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission has recently sanctioned the increase in electricity tariffs in Tamil Nadu. According to this, the electricity tariff hike came into effect on the 10th. The party's ally, the Communist Party of India (Marxist Communist Party) protested against this move by the DMK government. In this case, the opposition AIADMK has also announced the protest today.