ஹிஜாப்பை அகற்ற சொன்ன வாக்குச் சாவடி அதிகாரி.. இஸ்லாமியர்கள் எதிர்ப்பு.. பரபரத்த தாராபுரம்

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் வாக்களிக்க வந்த இஸ்லாமிய பெண்ணை ஹிஜாப் அகற்றி காட்டுமாறு வாக்குப்பதிவு மைய பெண் அலுவலர் கூறியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கூடி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது.

தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்றது. 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகளில் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் போக மீதம் உள்ள இடங்களுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

மாநிலம் முழுவதும் சில இடங்கள் தவிர மற்ற இடங்களில் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்ததை காண முடிந்தது.

English summary

Voting was halted for a while as a large number of Islamists gathered to protest against a female polling official's request to remove the hijab from an Islamist woman who had come to vote at a government middle school in Tarapuram, Tiruppur district.