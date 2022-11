ஜெயலலிதா மரணத்துக்கான காரணம் என்ன?.. கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய நீதியரசர் ஆறுமுகச்சாமி!

Tiruppur

oi-Nantha Kumar R

திருப்பூர்: மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு இதய பிரச்சினைக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்காதே காரணம் என திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் நீதியரசர் ஆறுமுகச்சாமி பரபரப்பாக பேசினார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை ஆணையத்தின் நீதியரசர் ஆறுமுகசாமி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேறார்.

பாரதியார் பல்கலைக்கழக அளவில் நன்கு படித்த மாணவிக்கு தங்கப்பதக்கம், பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலில்

இளநிலை,முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற 470 மாணவ மாணவிகள் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களும் கேடயங்களும் வழங்கினார். அதன்பிறகு மாணவர்கள் மாணவர்களிடையே ஆறுமுகசாமி பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

Justice Arumuga Samy at the graduation ceremony of a private college in Tarapuram of Tirupur district said that the cause of the death of the late former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa was lack of proper treatment for heart problems.