தமிழ்நாடு மாடல் என்று பெயர் வைக்காதது ஏன் தெரியுமா..? - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன விளக்கம்!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : ஏன் தமிழ்நாடு மாடல் என்று பெயர் வைக்கவில்லை என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில மாநாட்டில் பேசுகையில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 25வது மாநில மாநாடு திருப்பூரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், ரத்த பேதத்துக்கும், பால் பேதத்துக்கும் எதிரானது திராவிடம். எவரையும் உயர்த்தும் தாழ்த்தும் வன்மத்துக்கு எதிரானது திராவிடம் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Some ask why you named it Dravidian model, why not Tamil nadu model? Tamil Nadu means the place. But, Dravidian model means a principle and theory :Chief Minister M.K.Stalin.