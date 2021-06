கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட.. 544 கர்ப்பிணிகளுக்கு வெற்றிகரமாக பிரசவம்..திருச்சி அரசு மருத்துவமனை சாதனை

Trichirappalli

திருச்சி: கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான 544 கர்ப்பிணிகளுக்குத் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் வெற்றிகரமாகப் பிரசவம் நடைபெற்றுள்ளது. மேலும், அங்குள்ள மருத்துவர்களின் சிறப்பான நடவடிக்கைகள் காரணமாகப் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைகளில் ஒருவருக்குக்கூட கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலின் 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. கொரோனா 2ஆம் அலை முதல் அலையைக் காட்டிலும் தீவிரமாகப் பரவியது.

இந்த 2ஆம் அலையில் கர்ப்பிணிகளுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர்களுக்கு டெலிவரி சமயத்தில் ஏதேனும் பிரச்சினை வருமா என்று கூட பலரும் அஞ்சினர்.

English summary

544 pregnant women with corona, had their delivery successful at Trichy Government Hospital. And also not a single one of the newborns were affected by corona due to the special measures taken by the doctors.