பெட்ரூமில் "அது" எதுக்கு.. பிரியமான மனைவி பிரியா.. பீரோ கைப்பிடியில் அந்தம்மா.. வெலவெலக்க வைத்த கணவர்

திருச்சி: பீரோ கைப்பிடியில் அம்மாவும், கதவின் பின்புற கொக்கியில் மகனும், ஃபேனில் சாமிநாதனும், சடலமாக தொங்கி கொண்டிருந்தார்கள்.. ஒரே ரூமில் 3 பேரின் சடலங்களும் தனித்தனியாக கிடந்துள்ளன. இந்த சம்பவம் திருச்சியில் நடந்துள்ளது.

திருச்சி திருவானைக்கோவில் நடுகொண்டையம் பேட்டை அகிலா நகர் பகுதியில் சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன்.. 35 வயதாகிறது.. இவரது மனைவி வசந்த பிரியா.. 30 வயதாகிறது.

வசந்த பிரியாவும் அதே பகுதியை சேர்ந்தவர்தான்.. வேற்று சமூகத்தை சேர்ந்தவர்.. இவர்கள் இருவருமே உருகி உருகி காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது... இவர்களக்கு சாமிநாதன் என்று 8 வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான்.

Did the Young wife make a mistake and What is the cause of suicide of 3 people in Trichy