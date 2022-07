வருங்கால முதலமைச்சர்! உற்சாக குரல் கொடுத்த ரசிகர்கள்! போலீசாருக்கு சைகை காட்டிய ஏகே! கொண்டாட்டம்..!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சியில் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வந்துள்ள நிலையில், ரசிகர்களை பார்க்க ரைபிள் கிளப் மடியில் ஏறிய அஜித் அவர்களுக்கு கையசைத்து முத்தமிட்ட நிலையில் அவரைப் பார்த்த உற்சாகத்தில் "வருங்கால முதலமைச்சர் வாழ்க" என முழக்கமிட்டனர்.

திருச்சி மாநகர கே.கே.நகர் ஆயுதப்படை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் ரைபிள் கிளப்பில் 47-வது மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் பிஸ்டல் மற்றும் ரைபிள் துப்பாக்கி சுடும் போட்டி கடந்த 25 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து துப்பாக்கி சுடுதலில் பயிற்சி பெற்ற சுமார் 1,300 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

While attending a shooting competition in Trichy, Ajith got on the lap of the Rifle Club to meet the fans, who waved and kissed them and chanted "Long live the future Chief Minister" in excitement.