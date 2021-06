மேட்டூரில் இருந்து முக்கொம்புக்கு பொங்கி வந்த காவேரி... நெல்மணிகள், மலர்கள் தூவி வரவேற்ற விவசாயிகள்

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: குறுவை சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட காவிரி நீர் இன்று காலை முக்கொம்பு வந்தடைந்தது. பொங்கி பிரவாகம் எடுத்து ஓடி வந்த காவிரி அன்னையை மலர்களை தூவியும், நெல் மணிகளை தூவியும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர்.

டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் ஜீவாதார நதி காவிரி. ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் 18ஆம் காவிரி அன்னைக்கு விழா எடுப்பார்கள். ஆடிப்பெருக்கு விழா காவிரி பாயும் ஆற்றக்கரைகளில் களைகட்டும். மலர்களை தூவியும், உணவுகளை சமைத்து வந்தும் காதோலை கருகமணி படைத்தும் காவிரியை வணங்கி வழிபடுவார்கள்.

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கு காவிரி தங்கை முறையாக கொண்டாடப்படுகிறார். ஆண்டுதோறும் தனது சகோதரி காவிரிக்கு சீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ரங்கநாதர். தங்கக் குடத்தில் காவிரி நீரை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதருக்கும் நம்பெருமாளுக்கும் அபிஷேகம் செய்வார்கள்.

Farmers welcome Cauvery water in Mukkombu dam. The Cauvery water, which was released from the Mettur dam for the cultivation of Kuruvai, reached the trident this morning. The farmers greeted the Cauvery mother, who ran away with a bang, by sprinkling flowers and sprinkling paddy beads.