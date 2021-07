ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி, சசிகலாவை ஒன்றிணைக்கும் பணியில் பாஜக ஈடுபட்டு வருகிறதா? தினகரன் பதில்

Trichirappalli

oi-Velmurugan P

திருச்சி : அதிமுகவை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் சசிகலா மற்றும் எனது எண்ணம் என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார். ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் சசிகலாவை ஒன்றிணைக்கும் பணியில் பாஜக ஈடுபட்டு வருகிறதா? என்ற கேள்விக்கு பதி அளித்த டிடிவி தினகரன், உங்கள் ஊகத்திற்கு பதில் அளிக்க முடியாது என்றார்.

திருச்சி அண்ணாமலை நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனின் உறவினர் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரை நலம் விசாரிப்பதற்காக டிடிவி தினகரன் இன்று திருச்சி வந்தார்.

பின்னர், செய்தியாளர்களை டிடிவி தினகரன் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார்கள் அதற்கு அவர் பதில் அளித்து பேசியதாவது :

Sasikala and my intention is to get the AIADMK back, said AMMK general secretary DTV Dinakaran. Is the BJP involved in uniting O. Panneerselvam, K. Palanisamy and Sasikala? Responding to a question, DTV Dhinakaran said that i could not answer your speculation.