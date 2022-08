ராகுல் காங்கிரஸ் தலைவராக வேண்டிய அவசியமில்லை.. பாஜக பாணியில் காங்கிரஸ்.. கேஎஸ் அழகிரி பதில்!

Trichirappalli

திருச்சி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தி மீண்டும் தேர்வு செய்யப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி பதில் அளித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் உட்கட்சித் தேர்தல் வரும் அக்டோபர் 17ம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தி மீண்டும் தேர்வு செய்யப்படுவாரா அல்லது மூத்த தலைவர்கள் யாரேனும் தலைவராக களமிறக்கப்படுவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் அடுத்த தலைவராக சசி தரூர் அல்லது அசோக் கெலாட் உள்ளிட்டோர் தேர்வு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனிடையே காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீா் வரை செப். 7 ம் தேதி தேச ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தைத் தொடங்க உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதனையொட்டி திருச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

( ராகுல் காங்கிரஸ் தலைவராக வேண்டிய அவசியமில்லை - கேஎஸ் அழகிரி) Rahul Gandhi does not need to be the Congress leader again says Tamilnadu Congress President KS Alagiri in Trichy