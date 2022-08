அண்ணாமலையை கண்டு பயப்படுகிறார்கள்.. மக்கள் இப்போது எங்கள் பக்கம்.. சி.டி.ரவி பாய்ச்சல்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை பார்த்து அனைத்து கட்சிகளும் பயப்படுவதாக அக்கட்சியின் தேசியச் செயலாளர் சி.டி.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நாளொரு அறிக்கை, பொழுது ஒரு போராட்டம், ஒவ்வொரு நாளும் செய்தியாளர் சந்திப்பு என பாஜக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறி வரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல் ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்கள், ஒவ்வொரு வாரமும் பொதுக் கூட்டம் என பாஜக தனது தொண்டர் பலத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்களும் தமிழ்நாடு வந்து செல்கின்றனர்.

English summary

BJP National General Secretary CT Ravi arrived at Trichy Airport to attend various party programs to be held in Chidambaram. He said that all parties are afraid of Tamil Nadu BJP President Annamalai.