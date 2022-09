என் தாயெனும் கோவிலை.. வீல் சேரில் தாயின் உடலை வைத்து தள்ளிச் சென்ற மகன்! உருக வைக்கும் பின்னணி!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த தாயை, சக்கர நாற்காலியில் வைத்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ள மயானம் வரை கொண்டு சென்ற மகன் குறித்த காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த பாரதியார் நகரில் வசித்து வந்தவர் பெரியசாமி மனைவி ராஜேஸ்வரி. 74 வயதாகும் ராஜேஸ்வரி என்னும் மூதாட்டி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதனை தொடர்ந்து அவரது மகன் முருகானந்தம் பராமரிப்பில் இருந்து வந்த மூதாட்டி கடந்த வியாழன்று காலை உடல் நலக் குறைவால் உயிரிழந்தார்.

English summary

The scenes of the mother who died due to skin disease near Manaparai in Trichy district and her son carrying her in a wheel chair to the graveyard which is 4 km away have caused a great shock on social media.