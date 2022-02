தாமரைக்கு வாக்களிக்காவிட்டால் மகா பாவம் வந்து சேரும்...சாபம் விடும் எச். ராஜா

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: கொரோனா பரவலால் வீட்டிலேயே முடங்கி இருந்தோம் தடுப்பூசி மூலம் நம்மை காப்பாற்றியவர் பிரதமர் மோடி அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க தாமரை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் எனக் கேட்டுக் கொண்டார். தாமரைக்கு வாக்களிக்காமல் வேறு யாருக்காவது வாக்களித்தீர்கள் என்றால் மகா பாவம் என நான் சொல்லவில்லை திருவள்ளுவர் சொல்லி உள்ளதாக பாஜகவின் எச். ராஜா கூறியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெற உள்ளதால் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் அனல் பறந்தது. நேற்று மாலை திருச்சி மாநகராட்சி ஸ்ரீரங்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள வார்டுகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் 7 வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச் ராஜா இன்று காலை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது ஸ்ரீரங்கம் ராஜகோபுரம் முன்பாக பேசிய எச்.ராஜா, திமுக ஆட்சி காலத்தில் ரவுடித்தனம் செய்தார்கள் கோவில்களை இடிக்கிறார்கள் என அதிமுகவிற்கு மக்கள் வாக்களித்தனர் அதிமுக எப்பவுமே வாயை மூடிக் கொண்டு இருப்பதால் மீண்டும் திமுகவிற்கு வாக்கு அளித்தார்கள் கடந்த 55வருடங்களாக இப்படி மாறி மாறி இவர்கள் ஆட்சி செய்து உள்ளார்கள், தர்மத்தைக் காக்க இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என பேசினார்.

திமுக வென்றால்தான் கடைக்கோடி மனிதருக்கும் திட்டங்கள் செல்லும்! முதல்வர் ஸ்டாலின் இறுதிகட்ட பரப்புரை

English summary

TN Local body election 2022: (தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022) H.Raja said,'' I can say, it will be a great sin if you will vote for someone else without voting for BJP's Lotus''